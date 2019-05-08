Кабмин Украины решил не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Правительство Украины в среду приняло решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе. Об этом сказал журналистам после заседания кабинета министров министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадим Черныш.

"Это распоряжение кабмина Украины, где приведен перечень пунктов выдачи, так называемых подразделений, уполномоченных РФ на выдачу паспортов начиная с определенных дат. Все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными", - сказал он. Министр отметил, что правительство также решило, чтобы МИД Украины "поработал с международными партнерами", чтобы аналогичные решения приняли и они.

"Мы считаем, что такие ограничения - только первый шаг, ряд правительственных экспертов сейчас готовят для обсуждения дальнейшие изменения в закон Украины "О гражданстве", но о них мы будем говорить немного позже", - сказал Черныш.

Министр заявил, что Киеву известен перечень лиц, которые задействованы в процессе "незаконной выдачи" паспортов РФ для украинцев, и к ним во взаимодействии с международными партнерами должны быть применены персональные санкции. На вопрос о том, как Украина будет определять паспорт, выданный "незаконно", Черныш сообщил, что это будет устанавливаться в зависимости от того, какой орган выдал документ. "Это очень легко установить, в любом паспорте указан орган, который выдал документ, и его код в соответствии со справочником классификатора. Эти два места сейчас определены - село Покровское и Новошахтинск Ростовской области", - сказал он.