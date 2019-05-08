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Пашинян рассчитывает, что Путин совершит визит в Армению в октябре

Кремль пока не подтверждает этот визит

ЕРЕВАН, 8 мая. /ТАСС/. Глава кабмина Армении Никол Пашинян заявил, что ждет президента России Владимира Путина с визитом в Ереван 1 октября для участия в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"1 октября Путин будет в Ереване. И не только он, в Армению приедут и другие лидеры стран-участниц ЕАЭС. В рамках визита мы с президентом РФ обсудим двустороннюю повестку", - сказал в среду на пресс-конференции глава армянского кабмина.

Пресс-служба Кремля пока не подтвердила данный визит.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.

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Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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