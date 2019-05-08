Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Осужденная в США россиянка Мария Бутина, которая в настоящее время отбывает тюремный срок, выйдет на свободу 5 ноября.

Полтора года тюрьмы за содействие улучшению связей России и США.

Полтора года тюрьмы за содействие улучшению связей России и США. Развязка дела Бутиной

Такие данные корреспондент ТАСС получил в среду в федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США.

"Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года", - сообщили в госучреждении.

В бюро также пояснили, что россиянка пока остается в СИЗО города Александрия (штат Вирджиния), дата ее перевода в федеральную тюрьму пока не известна. Бутина будет депортирована на родину сразу после отбытия срока тюремного заключения. Соответствующее ходатайство обвинения удовлетворила председательствующая на процессе над Бутиной судья Таня Чаткэн при вынесении приговора.

В конце апреля адвокат осужденной Роберт Дрисколл рассказал журналистам, что она может выйти на свободу в ноябре. Россиянка была приговорена к полутора годам лишения свободы. Под стражей в США она провела уже чуть более девяти месяцев.