МИД КНДР пояснил, что недавние ракетные запуски были плановыми и никому не угрожали

ТАСС, 8 мая. МИД КНДР назвал недавние запуски ракет малой дальности плановыми и не создающими угрозу другим государствам. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Недавние военные учения нашей армии являются всего лишь частью запланированных маневров. Они никому не угрожали, и их целью не было повышение напряженности в регионе", - заявил представитель внешнеполитического ведомства. Он также подчеркнул, что каждая страна периодически проводит подобные учения.

4 мая Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море. Позднее агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики.