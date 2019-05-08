Киев подготовил обращение к ЕС и НАТО с призывом ввести санкции против РФ из-за паспортов

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал письмо руководителям стран ЕС и НАТО, в котором призвал международных партнеров ввести санкции в отношении России в связи с выдачей паспортов РФ жителям Донбасса. Об этом в среду заявила журналистам спикер внешнеполитического ведомства Украины Екатерина Зеленко.

"Я специально для брифинга принесла один документ. Это письмо министра иностранных дел Павла Климкина руководителям внешнеполитических ведомства стран ЕС, НАТО, "Группы семи" и другим странам-партнерам <...> Ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает страны-партнеры к расширению санкционного трека", - пояснила она, уточнив, что письмо является ответом на выдачу Россией паспортов РФ жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

По словам Зеленко, Киев рассчитывает "на четкую и последовательную поддержку международного сообщества в вопросе непризнания паспортов". "И, конечно, мы будем требовать и будем работать над тем, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля по выдаче украинским гражданам российских паспортов", - добавила спикер МИД.

Ранее в среду правительство Украины приняло решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Киев обратится к другим странам с просьбой не признавать такие паспорта.