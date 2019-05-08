100 фактов о новом правительстве Армении. Пашинян подвел итоги года у власти

ЕРЕВАН, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в среду на пресс-конференции, длившейся более пяти с половиной часов, о важнейших достижениях его правительства за год после смены власти в республике. Пресс-конференция главы армянского кабмина, в которой участвовали более ста журналистов из Армении и из-за рубежа, впервые проводилась в здании Национальной картинной галереи.
Пашинян начал выступление с представления 100 фактов, которые, по его словам, свидетельствуют об изменениях, произошедших в стране за последний год после смены власти. После часового рассказа о проделанной работе, премьер ответил на вопросы представителей СМИ, которые касались громких уголовных дел в отношении бывших и действующих должностных лиц, гуманитарной миссии Армении в Сирии, нагорно-карабахской проблемы, отношений с США, пошлин в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и других.
Премьер-министр заявил о 100 произошедших за год его правления изменениях общественной, политической, экономической жизни страны, а также оборонной сферы. По словам главы армянского кабмина, за год его политическая команда улучшила бизнес-климат в стране, вывела из тени свыше 50 тыс. рабочих мест, увеличила доходную статью бюджета на $130 млн.
"В этом году будут увеличены зарплаты военнослужащих, учителей и медработников. Армения начала процесс закупки [у России] многофункциональных истребителей Су-30СМ. О других закупках в сфере обороны я не могу сообщить", - отметил премьер республики, перечисляя достижения кабмина за год.
Пашинян также представил новые решения для улучшения ситуации в банковской, медицинской, туристической, сельскохозяйственной, дорожностроительной, энергетической, образовательной и других сферах. "Армения улучшила показатели в индексе свободы слова, повысился авторитет нашей страны на международной арене. Мы развернули беспрецедентную борьбу с коррупцией", - добавил глава кабмина.
Премьер Армении уверен, что в стране искоренена системная коррупция. По его словам, об этом свидетельствуют громкие уголовные процессы, по которым проходят бывшие и нынешние должностные лица, среди которых, в частности, недавний скандал вокруг главы Государственной контрольной службы Давида Санасаряна и арест замминистра здравоохранения Арсена Давтяна. "Если даже член моей семьи будет замешан в коррупции, он сядет", - с резкостью заявил Пашинян.
Отношения с Россией
Глава армянского кабмина подчеркнул, что рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Ереван в октябре текущего года. Пашинян также ждет, что в Ереван приедут лидеры других стран - участниц ЕАЭС для участия в заседании Высшего совета организации. "1 октября Путин будет в Ереване. И не только он, в Армению приедут и другие лидеры стран - участниц ЕАЭС. В рамках визита мы с президентом РФ обсудим двустороннюю повестку", - сказал глава армянского кабмина.
Пашинян коснулся также газовой темы, отметив, что переговоры по цене на топливо с российскими партнерами продолжаются, однако никакой конкретной информации на данный момент он сообщить не может. "Мы продолжаем переговоры с российской стороной по цене на газ. О результатах сообщим, когда они будут", - отметил он.
Продвижение по пути разрешения конфликта в Нагорном Карабахе
Еще одной новостью пресс-конференции премьер-министра Армении стал тот факт, что он и президент Азербайджана Ильхам Алиев опосредованно поддерживают оперативную связь, которая была налажена в целях обмена информации о ситуации на границе и линии соприкосновении огня в Нагорном Карабахе.
"Как вы знаете, у нас с президентом Алиевым есть оперативная линия связи. И мы посредством наших представителей обмениваемся информацией о ситуации и инцидентах между нашими вооруженными силами. Конечно, обоюдных обвинений много, но мы пытаемся понять, почему напряженность в последние два месяца выросла", - подчеркнул глава армянского правительства.
Пашинян также прокомментировал переговоры по решению нагорно-карабахского конфликта. Как он отметил, ему нечего скрывать от граждан страны, и ему было бы удобнее, если бы переговорный процесс транслировался в режиме реального времени, чтобы все желающие видели и слышали, о чем там идет речь. "Конечно, когда у нас будет окончательный текст, я не подпишу это без обсуждения с народом нашей страны. Я не знаю, как это будет. Может, устрою митинг и озвучу там, может, пресс-конференцию или референдум. Но то, что я буду обсуждать решение нагорно-карабахского конфликта с гражданами, это точно", - заявил он.
США не ценят армянскую революцию
Премьер-министр Армении довольно критично высказался о позиции США относительно смены власти в стране в мае 2018 года. По словам Пашиняна, хотя Соединенные Штаты обладают имиджем оплота демократии в мире, в Вашингтоне не делают конкретных шагов, чтобы должным образом оценить "те демократические процессы, которые происходят в стране после бархатной и ненасильственной революции".
"Я только констатирую факты. Мои слова относятся к тому, что демократические изменения в нашей стране не нашли должного отклика в Штатах. А у США - имидж оплота демократии в мире", - отметил он.
Исторический долг перед народом Сирии
По словам Пашиняна, отправка армянского гуманитарного контингента в Сирию является одним из наиболее продуманных шагов действующего правительства. Он считает, что таким образом его народ возвращает исторический долг жителям Сирии, приютившим тысячи беженцев-армян после геноцида 1915 года в Османской империи. "Очень важным шагом нашего кабмина является отправка гуманитарного контингента в Сирию. Таким образом мы возвращаем наш исторический долг народу Сирии, который помог нашим соотечественникам во время геноцида", - отметил премьер-министр.