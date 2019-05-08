100 фактов о новом правительстве Армении. Пашинян подвел итоги года у власти

Пашинян начал выступление с представления 100 фактов, которые, по его словам, свидетельствуют об изменениях, произошедших в стране за последний год после смены власти. После часового рассказа о проделанной работе, премьер ответил на вопросы представителей СМИ, которые касались громких уголовных дел в отношении бывших и действующих должностных лиц, гуманитарной миссии Армении в Сирии, нагорно-карабахской проблемы, отношений с США, пошлин в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и других.

ЕРЕВАН, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в среду на пресс-конференции, длившейся более пяти с половиной часов, о важнейших достижениях его правительства за год после смены власти в республике. Пресс-конференция главы армянского кабмина, в которой участвовали более ста журналистов из Армении и из-за рубежа, впервые проводилась в здании Национальной картинной галереи.

Премьер-министр заявил о 100 произошедших за год его правления изменениях общественной, политической, экономической жизни страны, а также оборонной сферы. По словам главы армянского кабмина, за год его политическая команда улучшила бизнес-климат в стране, вывела из тени свыше 50 тыс. рабочих мест, увеличила доходную статью бюджета на $130 млн.

"В этом году будут увеличены зарплаты военнослужащих, учителей и медработников. Армения начала процесс закупки [у России] многофункциональных истребителей Су-30СМ. О других закупках в сфере обороны я не могу сообщить", - отметил премьер республики, перечисляя достижения кабмина за год.

Пашинян также представил новые решения для улучшения ситуации в банковской, медицинской, туристической, сельскохозяйственной, дорожностроительной, энергетической, образовательной и других сферах. "Армения улучшила показатели в индексе свободы слова, повысился авторитет нашей страны на международной арене. Мы развернули беспрецедентную борьбу с коррупцией", - добавил глава кабмина.

Премьер Армении уверен, что в стране искоренена системная коррупция. По его словам, об этом свидетельствуют громкие уголовные процессы, по которым проходят бывшие и нынешние должностные лица, среди которых, в частности, недавний скандал вокруг главы Государственной контрольной службы Давида Санасаряна и арест замминистра здравоохранения Арсена Давтяна. "Если даже член моей семьи будет замешан в коррупции, он сядет", - с резкостью заявил Пашинян.

Отношения с Россией

Глава армянского кабмина подчеркнул, что рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Ереван в октябре текущего года. Пашинян также ждет, что в Ереван приедут лидеры других стран - участниц ЕАЭС для участия в заседании Высшего совета организации. "1 октября Путин будет в Ереване. И не только он, в Армению приедут и другие лидеры стран - участниц ЕАЭС. В рамках визита мы с президентом РФ обсудим двустороннюю повестку", - сказал глава армянского кабмина.

Пашинян коснулся также газовой темы, отметив, что переговоры по цене на топливо с российскими партнерами продолжаются, однако никакой конкретной информации на данный момент он сообщить не может. "Мы продолжаем переговоры с российской стороной по цене на газ. О результатах сообщим, когда они будут", - отметил он.

Продвижение по пути разрешения конфликта в Нагорном Карабахе

Еще одной новостью пресс-конференции премьер-министра Армении стал тот факт, что он и президент Азербайджана Ильхам Алиев опосредованно поддерживают оперативную связь, которая была налажена в целях обмена информации о ситуации на границе и линии соприкосновении огня в Нагорном Карабахе.