МИД Великобритании выразил глубокую озабоченность действиями России в Венесуэле

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. МИД Великобритании выразил в среду озабоченность действиями РФ в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Лондоне с госсекретарем США Майклом Помпео глава Форин оффиса Джереми Хант.

"Мы осуждаем тех, кто поддерживает [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, в частности Россию, которая направила военных в Каракас. Она не достигнет ничего, лишь продлит страдания венесуэльского народа. Именно поэтому МИД ранее сегодня высказал глубокую озабоченность действиями Кремля временному поверенному России", - сказал Хант.

В посольстве РФ корреспонденту ТАСС подтвердили, что такая встреча состоялась в среду.

В конце марта в Венесуэлу из РФ прибыли два самолета с российскими военнослужащими. Как рассказал позже глава МИД РФ Сергей Лавров, военные, которые находятся на территории Венесуэлы, занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом. Как заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, группа российских военных специалистов, действующих в Венесуэле, может быть расширена.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.