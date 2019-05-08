Учения ВВС четырех стран НАТО начались в Болгарии

СОФИЯ, 8 мая. /ТАСС/. Международные учения "Фракийская звезда - 2019" начались в среду в Болгарии. Как сообщает пресс-центр Минобороны страны, тренировки экипажей ВВС Греции, Румынии, Италии и Болгарии продлятся до 17 мая.

"Военнослужащие из состава ВВС четырех стран отработают совместные задачи. Основная цель тренировки - повышение теоретической, тактико-специальной и летной подготовки личного состава и совершенствование процедур работы в международной среде", - говорится в сообщении.

От болгарской стороны в учениях принимают участие самолеты МиГ-29, учебно-боевой L-39ZA, вертолеты Cougar и Ми-24, греческие ВВС представлены самолетами F-16, румынские - MiG-21 Lancer и F-16, итальянские - Eurofighter Typhon. В учениях также задействованы подразделения зенитно-ракетных войск.

Информации об общем количестве задействованных в учениях самолетов не предоставляется.