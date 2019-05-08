В США считают, что оказание нажима на Иран поможет решению всех проблем Ближнего Востока

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Оказание максимального давления на Иран поможет урегулированию всех проблем Ближнего Востока, включая палестино-израильский конфликт. С таким утверждением выступил в среду на конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Устранение исходящих от Ирана угроз в настоящее время имеет решающее значение для урегулирования многих других конфликтов в регионе. Если взглянуть на вызовы в регионе - от мирного процесса до некоторых конфликтов - операции Ирана лежат в основе или очень близки к основе каждой проблемы", - полагает дипломат. В качестве примера он привел палестино-израильский конфликт, а также ситуацию вокруг Йемена и Сирии. Хук в очередной раз призвал остальные страны поддержать США в проводимой ими "кампании по оказанию максимального давления" на Тегеран.

Он также заверил, что США хотели бы добиться заключения новой договоренности с Ираном взамен Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Мы хотели бы добраться до новой, более совершенной сделки, чтобы заменить текущую", - сказал Хук.