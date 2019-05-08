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Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе

Кристиан Тернер встретится "со своими российскими коллегами", отметили в посольстве Великобритании в Москве

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе посольства Великобритании в Москве.

"Кристиан Тернер, советник премьер-министра по международным отношениям и заместитель советника по национальной безопасности, посетит Москву на следующей неделе, чтобы встретиться со своими российскими коллегами", - отметили в дипмиссии.

Отношения между РФ и Великобританией в последние годы значительно ухудшились и достигли нижней точки после так называемого дела Скрипаля. Контакты между дипломатами и официальными лицами были значительно сокращены.
 

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ВеликобританияМэй, Тереза
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