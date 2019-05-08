Советник Зеленского: переименование городов на Украине необходимо выносить на референдум

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский придерживается позиции, что все вопросы переименования городов и других объектов в стране, в том числе и в рамках кампании по декоммунизации, должны решаться на местном уровне, а не в парламенте. Такую позицию Зеленского озвучил в среду его советник по вопросам внутренней политики Дмитрий Разумков.

"Были прецеденты, когда жители не поддерживали то или иное переименование. Правильно подобные решения принимать не на уровне Верховной рады, как это было с Кропивницким (бывший Кировоград - прим. ТАСС), а чтобы такие решения принимали граждане. К примеру, на местном референдуме", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина". Решение подобных вопросов, связанных с переименованием городов, и механизмы проведения местных референдумов, по словам Разумкова, "предусмотрены в законе "О народовластии", который будет инициировать в Раде Владимир Зеленский".

Вместе с тем советник избранного президента отметил, что Зеленский не намерен инициировать отмену уже принятых Верховной радой решений о переименовании. "Если мы говорим по поводу того, что уже осуществилось, например о Кропивницком, то вряд ли есть смысл президенту инициировать обратные процессы. Если говорить в контексте упомянутого мной закона ("О народовластии" - прим. ТАСС), то это право граждан, это будет их ответственность", - добавил Разумков.

Будучи кандидатом в президенты Украины, Владимир Зеленский заявлял, что поддерживает политику декоммунизации в стране, назвав ее нормальным явлением в обществе.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях Украины и России. Московский проспект в Киеве уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".