В ЮАР завершилось голосование на парламентских выборах

ПРЕТОРИЯ, 8 мая. /ТАСС/. Голосование на выборах в парламент и законодательные собрания провинций ЮАР завершилось в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Об этом сообщила государственная телекомпания SABC .

По ее данным, голосование прошло без существенных нарушений. Лишь три из почти 23 тыс. участков по техническим причинам не были открыты. В настоящее время на избирательных участках начинается процесс обработки поданных бюллетеней.

Результаты голосования должны быть объявлены не позднее 11 мая. Партия, получающая большинство в парламенте ЮАР, выдвигает своего лидера на пост президента.

За места в Национальной ассамблее борются 48 партий, что является рекордом для страны. Неизменно правящий с 1994 года "Африканский национальный конгресс" (АНК) считается фаворитом, хотя, согласно прогнозам социологов, результат, который он получит по итогам голосования, может оказаться наихудшим за всю историю участия партии в парламентских выборах. Эксперты не исключают и ситуации, при которой АНК впервые не удастся получить абсолютного большинства депутатских мандатов, и встанет вопрос о создании коалиции.

В настоящее время государством и правящей партией руководит Сирил Рамапоса, пришедший к власти в феврале прошлого года. Это случилось после того, как его предшественник Джейкоб Зума, правление которого было омрачено рядом крупных коррупционных скандалов, был вынужден досрочно уйти в отставку по требованию партийного руководства.

Среди оппозиционных партий наибольшим влиянием пользуются либеральный "Демократический альянс" и леворадикальные "Борцы за экономическую свободу". Традиционно в южноафриканском парламенте получают представительство еще несколько малых партий - традиционалистская "Партия свободы Инката", консервативный "Фронт свободы плюс", левоцентристское "Объединенное демократическое движение" и другие.