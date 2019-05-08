Cоветник Зеленского заявил, что Аваков останется главой МВД Украины до выборов в Раду

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков останется на своей должности до очередных парламентских выборов в стране, которые запланированы на 27 октября. Об этом заявил советник избранного президента Украины Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим об Авакова, то он был подан по квоте фракции "Народного Фронта", которая является одной из двух ключевых фракций в коалиции, поэтому, я думаю, что до парламентских выборов и до создания другой коалиции Аваков будет выполнять свои функции", - сказал он в эфире "112 Украина".

Разумков отметил, что у Зеленского не будет рычагов влияния на состав кабинета министров до тех пор, пока есть существующая коалиция в парламенте.

Советник также напомнил, что президент, согласно конституции, подает в Раду кандидатуры только министров иностранных дел и обороны. "Кандидатуры данных министров будут озвучены уже после инаугурации", - уточнил Разумков.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info высказал мнение, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков является "фактором стабильности" в стране, поэтому его необходимо оставить в составе правительства.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов. 3 мая в официальной газете "Правительственный курьер" были опубликованы результаты выборов, с этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства. Точную дату инаугурации Верховная рада может определить на заседании 14 мая.