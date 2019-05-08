Финдиректор Huawei просит суд Канады приостановить рассмотрение ее выдачи в США

ТАСС, 8 мая. Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу намерена обратиться в канадский суд с запросом о приостановке рассмотрения запроса США о ее выдаче. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление компании Huawei.

По мнению защиты Мэн Ваньчжоу, ее права были нарушены при задержании в декабре прошлого года. Компания Huawei заявляет, что действия канадских властей в отношении финдиректора компании направлялись отчасти Федеральным бюро расследований (ФБР) США, передает Рейтер. Адвокаты Мэн Ваньчжоу также опровергли заявления американской стороны о том, что она якобы мошенническим путем ввела в заблуждение обслуживавшие Huawei банки и тем самым вовлекла их в нарушение санкций против Ирана.

В свою очередь агентство Bloomberg подтверждает со ссылкой на адвокатов Мэн Ваньчжоу, что ее защита намерена добиваться отсрочки в рассмотрении заявления США о ее экстрадиции.

Адвокаты Мэн Ваньчжоу считают, что заявления американского президента Дональда Трампа в отношении их подзащитной являются политическим вмешательством, и это лишает США права добиваться ее экстрадиции в канадском суде.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США), разрешив 47-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под постоянным наблюдением, ее перемещения по городу частично ограничены.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона.