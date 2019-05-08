Президент Венесуэлы уволил из армии 55 человек за причастность к провалившемуся мятежу

КАРАКАС, 8 мая. /ТАСС/. Бывший глава Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) генерал Мануэль Фигера и еще 54 человека были уволены из рядов Вооруженных сил Венесуэлы за причастность к провалившемуся мятежу 30 апреля. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на указ президента южноамериканской страны Николаса Мадуро, опубликованный в официальном печатном издании правительства Боливарианской Республики.

Помимо Фигеры распоряжение главы государства затрагивает 19 офицеров в звании от лейтенанта до подполковника и 35 сержантов. В конце апреля Мадуро назначил нового главу SEBIN. Им стал Густаво Гонсалес Лопес, который занимал этот пост до осени 2018 года.

30 апреля на стороне лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, в ходе протестов были задержаны почти 340 человек.