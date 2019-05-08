СМИ: около 1 тыс. повстанцев группировки АНО находятся на границе Колумбии и Венесуэлы

БОГОТА, 8 мая. /ТАСС/. Около 1 тыс. бойцов леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) находятся в приграничной зоне между Колумбией и Венесуэлой. Об этом заявил генерал колумбийской армии Луис Фернандо Наварро в интервью газете El Tiempo, которое было опубликовано в среду.

"В приграничных штатах Венесуэлы с Колумбией находится около 1 тыс. человек, которые являются повстанцами или их помощниками", - сказал представитель ВС Колумбии.

Наварро также добавил, что почти половина всех бойцов АНО скрываются на территории Боливарианской Республики. "Согласно нашим разведывательным отчетам, есть данные, что 45% или 47% повстанцев АНО находятся в Венесуэле", - подчеркнул он.

Власти Колумбии возложили на АНО ответственность за теракт 17 января в столице Боготе, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии. Жертвами атаки стали не менее 21 человека, 68 получили ранения. После этого президент Колумбии Иван Дуке отдал приказ об аресте 10 представителей АНО, которые вели на Кубе переговоры с администрацией южноамериканской страны в 2018 году.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".