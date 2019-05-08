{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп заявил о намерении признать Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО

Глава Белого дома отметил, что делает это "в знак признательности" в связи с недавними заявлениями властей Бразилии о расширении военного сотрудничества с США

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о своем намерении признать Бразилию крупнейшим союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в среду.

"Я делаю это в знак признательности в связи с недавними заявлениями властей Бразилии о расширении военного сотрудничества с США, а также как признание нашего национального интереса в углублении сотрудничества с Бразилией в области обороны", - говорится в заявлении.

Теги
БразилияСШАТрамп, Дональд
Лидер Кубы заявил, что страна будет защищать инвестиции в туристический сектор
Мигель Диас-Канель провел встречу c иностранными предпринимателями туристического сектора
Читать полностью