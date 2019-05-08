Порошенко назвал своей главной целью в политике обеспечить курс Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко, который не был переизбран на второй срок на прошедших в апреле выборах, заявил, что главная цель, с которой он остается в политике, заключается в обеспечении неотвратимости курса страны в ЕС и НАТО.

"Именно в том, чтобы защитить европейский и евроатлантический курс Украины, я вижу для себя главный смысл и мотивацию оставаться в политике и после того, как сложу свои полномочия", - заявил он в Киеве во время акции "Первая минута мира" ко Дню памяти и примирения.

19 февраля Порошенко подписал изменения в конституцию Украины, в которой теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Одновременно в статью о полномочиях самого президента вписана фраза о том, что он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО".