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В Международном суде намерены наказать всех, кто совершит военные преступления в Ливии

Страдания ливийцев должны закончиться, отметил также прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда

ООН, 9 мая. /ТАСС/. Международный уголовный суд будет преследовать всех военных преступников в ходе продолжающегося конфликта в Ливии. Об этом заявила в среду прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Я хочу воспользоваться своим присутствием здесь, чтобы донести до всех вовлеченных в конфликт в Ливии сторон мое четкое послание: мой офис готов расследовать и при необходимости судить любого, кто допустит совершение военных преступлений в ходе данного конфликта", - подчеркнула она.

"Страдания ливийцев должны закончиться, - добавила Бенсуда. - Я призываю членов СБ добиваться от всех сторон строгого следования международным гуманитарным нормам. Ответственные за их нарушение должны быть привлечены к суду".

4 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам. По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений погибли свыше 430 человек, более 2 тыс. получили ранения.

Теги
ЛивияХафтар, Халифа
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