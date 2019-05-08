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AFP: Помпео отложил свой визит в Гренландию

При этом агентство отмечает, что Госдепартамент пока не подтвердил изменение программы госсекретаря

ТАСС, 9 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео отложил свой визит в Гренландию на неопределенный срок. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP). "Срочные дела требуют присутствия госсекретаря в Вашингтоне", - цитирует агентство заявление правительства Гренландии.

Госдепартамент пока не подтвердил изменение программы Помпео, отмечает AFP.

Ранее пресс-служба Госдепартамента объявила, что Помпео в период с 5 по 9 мая посетит Финляндию, Германию, Великобританию и принадлежащую Дании Гренландию. Однако, во вторник он отменил визит в Берлин из-за "проблем в сфере международной безопасности". Вместо этого госсекретарь США провел переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди в Багдаде. В среду он прибыл в Лондон, где встретился с главой МИД Великобритании Джереми Хантом.

Теги
СШАИракВеликобританияПомпео, Майкл (Майк)Хант, ДжеремиМахди, Адель Абдель
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