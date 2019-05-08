Власти Венесуэлы хотят лишить парламентского иммунитета еще трех оппозиционных депутатов

КАРАКАС, 9 мая. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы намерено лишить депутатского иммунитета еще трех членов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), контролируемой противниками президента Николаса Мадуро. Соответствующее заявление было размещено в среду в Twitter парламента.

"Режим узурпации стремится незаконно отобрать парламентский иммунитет еще трех депутатов нашей Национальной ассамблеи в ходе новой беспрецедентной атаки на единственную законную власть всех венесуэльцев, - говорится в сообщении. - Перед лицом угроз мы призываем Венесуэлу и весь мир к активности и вниманию к предстоящим действиям, которые мы предпримем в защиту нашей свободы". Отмечается, что речь идет о депутатах Серхио Вергаре, Хуане Андресе Мехии и Фредди Суперлано.

Во вторник Конституционная ассамблея (КА) республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых депутатов от оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдению законов и в разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.

После оглашения постановления КА, созванная по решению Мадуро без проведения предварительного референдума, провела заседание, на котором приняла решение о лишении неприкосновенности обвиняемых депутатов.