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Кризис в Сирии

Трамп продлил на год режим санкций в отношении Сирии

В заявлении главы Белого дома подчеркивается, что Вашингтон осуждает применение режимом Башара Асада грубой силы и нарушение им прав человека
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Сирии. Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое было направлено руководству Конгресса в среду.

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"США осуждают применение режимом [президента Башара] Асада грубой силы и нарушение им прав человека и призывают прекратить насилие в отношении сирийского народа, соблюдать режим прекращения огня", - сообщил американский лидер.

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период с 2004-го по 2012 год. Эти рестрикции, в частности, блокируют находящиеся под юрисдикцией США активы некоторых физических и юридических лиц, а также вводят запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

В заявлении также говорится, что "США будут принимать во внимание изменения в составе, политике и действиях правительства Сирии, решая, следует ли сохранять" нынешний режим односторонних санкций в будущем.

Теги
СШАСирияКризис в СирииАсад, Башар ХафезТрамп, Дональд
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