Globo: экс-президент Бразилии подчинится решению суда о его повторном аресте

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 мая. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии Мишел Темер намерен в четверг самостоятельно явиться в полицию, поскольку суд вынес решение о его повторном аресте. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.

"Для меня это стало неприятным сюрпризом, но завтра я добровольно явлюсь [в полицию]. Мне жаль, что принято такое решение. Оно несправедливо и не обосновано", - заявил политик журналистам, собравшимся у ворот его дома в Сан-Паулу.

Экс-президент уточнил, что его защита подаст апелляцию.

Ранее в среду суд вынес решение о повторном аресте экс-президента после того, как он был отпущен 25 марта, проведя пять дней под стражей.