Аргентина призвала немедленно освободить задержанного вице-спикера парламента Венесуэлы

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая. /ТАСС/. Власти Аргентины осуждают задержание первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы (однопалатного парламента) Эдгара Самбрано и призывают немедленно его освободить. Об этом сообщил в среду МИД южноамериканской республики.

"Правительство Аргентины категорически осуждает задержание вице-президента Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано и других венесуэльских депутатов, борющихся за демократию", - говорится в заявлении.

"Мы настойчиво требуем немедленно освободить его и возлагаем ответственность за его здоровье и безопасность на режим тирана Николаса Мадуро", - добавили в МИД.

Ранее венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании Самбрано.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики, созванная по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума, приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля. В среду Национальная ассамблея разместила в своем "Твиттере" сообщение о том, что власти Венесуэлы намерены лишить иммунитета еще троих депутатов.

30 апреля на стороне лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.