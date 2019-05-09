Швеция на шесть месяцев продлит контроль на границах

СТОКГОЛЬМ, 9 мая. /ТАСС/. Правительство Швеции продлит на шесть месяцев контроль на границах. Об этом в интервью телеканалу SVT, показанном в четверг, сообщил министр внутренних дел Микаэл Дамберг.

"Сегодня меньше просителей убежища, но по-прежнему существует угроза для Швеции, и не в последнюю очередь сейчас, когда пала [террористическая организация] "Исламское государство" [запрещена в России]", - отметил он.

Каждую неделю на границах королевства полиция останавливает 150-200 мигрантов. В 2015 году в страну с населением 9,8 млн человек приехало 163 тыс. беженцев. Это самый высокий показатель в расчете на душу населения в Европе. В 2016, 2017 и 2018 годах сюда прибыли 29, 26 и 21 тыс. человек соответственно.

Чтобы ограничить миграционный поток, правительство Швеции в начале января 2016 года ввело пограничный контроль и ужесточило правила приема переселенцев. С 20 июля 2018 года для беженцев в королевстве был введен временный вид на жительство вместо постоянного, а также повышены требования к размеру доходов, которые должны иметь мигранты, намеревающиеся перевезти в страну своих родственников.