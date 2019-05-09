СМИ: число погибших при атаке в центре Кабула возросло до девяти

ТАСС, 9 мая. По меньшей мере девять человек, в том числе три мирных жителя, погибли в результате атаки 8 мая на офис международной организации Counterpart International в центральной части афганской столицы. Об этом в четверг сообщил телеканал 1 TV в Twitter со ссылкой на заявление МВД страны.

Ранее было известно о четырех погибших и 24 пострадавших.

Нападение, ответственность за которое взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), началось в 11:40 по местному времени (10:10 мск). Сначала прогремел взрыв, затем последовала стрельба. Как отмечает телеканал TOLONews, силы безопасности во время операции спасли более 170 сотрудников организации, два нападавших были ликвидированы.

Counterpart International, по данным TOLONews, действует в Афганистане с 2005 года, и, как указывает агентство Reuters, она является некоммерческой и в значительной степени финансируется Соединенными Штатами.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил это нападение, заявив, что талибы совершили "непростительное преступление".