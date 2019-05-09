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Главы 21 страны ЕС призвали граждан принять участие в выборах в Европарламент

По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, инициатива совместного обращения к гражданам принадлежит президенту Германии

БЕРЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Главы 21 государства ЕС, включая президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, в совместном обращении призвали граждан принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая. Об этом сообщила в четверг газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, инициатива совместного обращения к гражданам принадлежит Штайнмайеру. В нем главы государств призвали создать "сильный, дееспособный ЕС с общими институтами". "В эти месяцы Европейский союз в большей степени, чем когда-либо прежде, стоит перед серьезными вызовами: впервые с начала европейской интеграции обсуждаются такие вопросы, как отмена отдельных интеграционных шагов, в частности свободы передвижения, или упразднение общих институтов", - говорится в обращении.

Как отмечает газета, его поддержали все главы государств ЕС, кроме коронованных особ, которые в большинстве своем не делают политических заявлений.

Теги
ГерманияШтайнмайер, Франк-Вальтер
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