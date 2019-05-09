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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Великобритания, Германия и Франция осудили новые санкции США против Ирана

При этом страны также отвергли ультиматум Тегерана по ядерной сделке
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© AP Photo/Ebrahim Noroozi

БРЮССЕЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Европейская тройка посредников ООН - Великобритания, Германия и Франция - осудила новые санкции США против Ирана, связанные с его выходом из ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД). При этом страны также отвергли ультиматум Ирана по СВПД. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении трех государств.

"Мы сожалеем о введении новых санкций США против Ирана, последовавшем за их выходом из СВПД", - говорится в документе.

"Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном соглашения на основании действий Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД и Договору о нераспространении ядерного оружия", - отмечается в заявлении. Тройка стран заявила о приверженности ядерной сделке и призвала Тегеран продолжать ее выполнять.

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СШАИранГерманияВеликобританияФранцияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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