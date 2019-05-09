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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: КНДР осуществила запуск неустановленных снарядов

Описание
© AP Photo/Ahn Young-joon, архив

КНДР осуществила запуск неустановленных снарядов - Рёнхап.

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