Финский суд не видит препятствий для экстрадиции задержанной в декабре россиянки в США

ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая. /ТАСС/. Верховный суд Финляндии считает возможным экстрадировать в США задержанную в декабре в Финляндии по запросу американских властей гражданку РФ Миру Тэраду. Об этом сообщил в четверг журналистам доверенное лицо россиянки Яли Райта.

"Финский Верховный суд вчера отправил свое решение Министерству юстиции Финляндии. Они не видят никаких препятствий для того, чтобы экстрадировать Тэраду в США", - сказал Райта. По его словам, советник Минюста Юхани Корхонен сообщил ему, что "министерство через несколько дней примет решение о том, экстрадировать ее или нет".

Тэрада сама выполняет функцию собственного адвоката, от услуг защищавшего ее ранее финского адвоката она отказалась "по причине потери доверия". В начале марта Уездный суд в Турку вновь принял решение оставить Тэраду под стражей. В январе суд дважды продлевал ее содержание под арестом и отказал ей в освобождении под подписку о невыезде.

Россиянка Мира Тэрада 1988 года рождения (до 2017 года - Оксана Вовк) задержана 15 декабря прошлого года пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа, она следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей. Тэрада сообщила, что американские власти обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину женщина отрицает.

Финские власти, в соответствии с финско-американским соглашением о взаимной выдаче преступников, затребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений, после изучения которых Министерство юстиции Финляндии примет решение о том, депортировать российскую гражданку в США или выпустить на свободу. Она имеет возможность звонить в посольство и родственникам.