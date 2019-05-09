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День Победы - 2019

Лукашенко заявил об усилении военного присутствия на рубежах Белоруссии

Вместе с тем, как подчеркнул президент республики, в Минске уверены в необходимости конструктивного диалога со всеми странами

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нарастании военной силы на рубежах страны, а также отсутствии в Европе единой позиции по борьбе с глобальным терроризмом. Соответствующее заявление он сделал в четверг, выступая на площади Победы по случаю 74-й годовщины Великой Победы.

"Идет усиление военного присутствия и на наших рубежах. Перечеркнут Договор о ракетах средней и малой дальности", - констатировал белорусский лидер.

Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, в Белоруссии уверены в необходимости конструктивного диалога со всеми странами. "Потому что мир - это жизнь, любой мир - это лучше, чем то лихолетье, которые мы переживали. Поэтому мы готовы к этому диалогу", - сказал он.

Лукашенко видит главный урок Великой Победы в том, что "за мир нужно бороться". "Особенно в наши дни, когда он [мир] находится под прицелом глобального терроризма", - отметил белорусский президент, добавив, что с новыми угрозами бороться нужно "всем вместе, единым фронтом". "Как это было тогда, в те далекие суровые сороковые, когда в рядах белорусского сопротивления сражались тысячи антифашистов из европейских государств: Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Франции, Италии и даже Германии", - сказал Лукашенко.

"К сожалению, в Европе сегодня такого единства нет", - заявил президент Белоруссии.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичАвстрияБелоруссияГерманияЧехияИталияСловакияФранцияПольшаДень Победы - 2019
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