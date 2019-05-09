Усиленные меры безопасности введены в Сибиу на время саммита ЕС

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /ТАСС/. В Сибиу для обеспечения усиленных мер безопасности власти страны создали межведомственный комитет, в который входят представители Минобороны, МВД, Румынской службы информации (госбезопасности, РСИ), Службы спецсвязи, Службы внешней разведки и Службы охраны и караула.

В Сибиу было направлено дополнительно 800 полицейских в поддержку местного контингента, усилены и другие силовые ведомства в городе. Эксперты РСИ проверили трассы, в том числе с помощью металлодетекторов, ведущие от международного аэропорта Сибиу к площади Объединения в центре города, по которой будут перемещаться официальные колонны. Опечатаны все канализационные люки и мусорные урны, проверена система видеонаблюдения, дополнительные инспекции провела и пожарная служба.

В особенно уязвимых местах усилена охрана, в состав которой включены снайперы. Сотрудники полиции в последние дни проверили всех проживающих в городе лиц, которые могли представлять потенциальную опасность, сообщила газета Adevarul. "Были приняты пропорциональные меры, чтобы сохранить нормальный и необходимый климат безопасности, соответствующий важности и размаху события", - указывается в сообщении, распространенном межведомственным комитетом.

Местные жители могут пройти домой только по предъявлении удостоверения личности и выданного им специального бейджа. Такие же правила действуют для работников магазинов и гостей отелей в центре города. Корреспондент ТАСС сообщает, что практически весь центр города перекрыт металлическими заграждениями, за которыми собираются толпы людей, чтобы наблюдать за происходящим. Для того, чтобы добраться из одного места в другое, приходится проходить тщательный досмотр в специальных палатках, которые установлены по всему центру.

Мэрия Сибиу сообщила о запрете на продажу алкогольных напитков и митинги в районе проведения саммита. Тем не менее в последний момент было все же разрешено проведение трех акций: активисты Greenpeace будут протестовать против недостаточных мер по защите окружающей среды и борьбе с мировым потеплением, унионистская организация "Акция 2012" выступит за объединение Румынии и Молдавии, а ассоциация "Развитие учреждений" будет протестовать против нарушения права на свободу собраний и слова силами правопорядка.

В неформальном саммите ЕС в Сибиу, согласно МИД Румынии, принимают участие главы государств и правительств стран-участниц, 36 официальных делегаций, 400 высокопоставленных гостей, примерно 900 журналистов и около 100 переводчиков.