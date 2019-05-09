Figaro: во Франции 9 мая ожидаются более 100 манифестаций против реформы госслужбы

ПАРИЖ, 9 мая. /ТАСС/. Девять основных профсоюзов Франции призвали госслужащих провести забастовки 9 мая против законопроекта о преобразовании государственной службы, который будет обсуждаться депутатами Национального собрания (нижняя палата парламента), начиная с 13 мая. Об этом в четверг сообщила газета Le Figaro.

По словам представителей властей, законопроект позволит "сделать госслужбу привлекательнее и оперативнее", что соответствует ожиданиям французов, в частности, будет предусмотрена работа на контрактной основе. Однако профсоюзы опасаются, что в итоге этот закон приведет к сокращению госслужащих, ухудшению условий труда и качества услуг. "Статус государственного служащего не является привилегией, - отметил в эфире телеканала BFM глава Всеобщей конфедерации труда (ВКТ, CGT) Филипп Мартинез. - Это то, что гарантирует его независимость от бизнеса и политиков".

По данным Le Figaro, по всей стране в четверг ожидается более 100 манифестаций, а также забастовки. Как отмечает издание, в акциях протеста примут участие учителя, которые недовольны текстом законопроекта о пенсионной реформе. Они опасаются, что эта реформа поставит под сомнение метод расчета пенсий госслужащих.

В Париже запланирована демонстрация, участники которой в 14:00 (15:00 мск) соберутся на площади Данфер-Рошро и проследуют к Дому Инвалидов.

Ранее стало известно, что ко всеобщей забастовке госслужащих присоединились французские авиадиспетчеры. Во вторник интернет-издание "Антернот" сообщило, что Главное управление гражданской авиации Франции призвало авиаперевозчиков сократить количество вылетов из французских аэропортов. Ожидается, что забастовка затронет парижский аэропорт Орли, а также аэропорты Лиона, Марселя и Тулузы.