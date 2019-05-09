"Оппозиционная платформа" призвала власть отменить закон о декоммунизации на Украине

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает преступным закон Украины о запрете символики советских лет и требует его отменить.

"Мы призываем к тому, чтобы был отменен преступный закон от 2015 года [о декоммунизации], который запрещает многие символы и атрибутику нашей истории, наших дедов, нашего украинского народа, потому как из 52 млн погибших [в годы Великой Отечественной войны] львиная доля - это украинцы", - заявил в четверг в эфире украинского телеканала Newsone руководитель киевской областной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Боголюбов.

Он напомнил, что День Победы всегда сопровождался определенной символикой, и это является историей. "Мы храним ордена дедов, есть там и георгиевские ленточки. Это дает нам нашу историю, память о том, что наши деды и прадеды приближали победу над нацизмом ценой своей жизни. Мы призываем к ответственности за нашу историю и за наше наследие", - подчеркнул он.

На Украине 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Декоммунизация на Украине

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях Украины и России. Московский проспект в Киеве уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".

В июне 2017 года на Украине вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент. За их публичную демонстрацию предполагается штраф до 2550 гривен ($96). За повторное в течение года нарушение закона может быть наложен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на 15 суток. Это не относится к ветеранам войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.

Лента из чередующихся полос черного и оранжевого цветов появилась в Российской империи, где украшала Георгиевский крест - высшую награду для солдат и унтер-офицеров за храбрость на поле боя. Во времена советской власти она появилась в колодке ордена Славы, полные кавалеры которого были приравнены к Героям Советского Союза. Георгиевская лента также присутствует в медалях "За взятие Берлина" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". Она стала одним из неотъемлемых символов празднования Дня Победы.