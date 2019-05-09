Турция призвала США уважать решение ЦИК повторно провести выборы мэра в Стамбуле

АНКАРА, 9 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой призвал в четверг Соединенные Штаты уважать принимаемые Высшей избирательной комиссией (ЦИК) решения, в том числе и решение провести новые муниципальные выборы в Стамбуле. Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства республики.

"Мы призываем все стороны проявлять уважение к решениям, которые принимает Высшая избирательная комиссия Турции. Нужно отметить, что ранее решения о проведении повторных выборов также принимались в США и многих других странах. Подобные вопросы решаются в рамках демократических норм. Высокая явка на всех выборах свидетельствует о приверженности турецкого народа нормам демократии и доверии к избирательной системе", - отмечается в коммюнике.

По словам дипломата, решение о перевыборах мэра Стамбула было принято из-за выявления многочисленных нарушений избирательного кодекса. "На новых выборах 23 июня будет сделано все возможное, чтобы на них проголосовало максимальное число избирателей", - подчеркнул Аксой.

Накануне Вашингтон призвал турецкие власти к проведению выборов мэра Стамбула в соответствии "с законом, в соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ, статусом члена НАТО, а также стремлением вступить в Евросоюз". США также назвали решение отменить результаты прошедших выборов необычным.

Новые муниципальные выборы в Стамбуле пройдут 23 июня. МИД Турции выступил с заявлением, в котором отверг любую критику в связи с таким решением и призвал уважать его.

Согласно официальным данным, кандидат основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу опередил оппонента, экс-премьера Бинали Йылдырыма, набрав на выборах 31 марта 4,171 млн голосов избирателей. Партия справедливости и развития впервые с 2002 года уступила на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого нынешний президент страны Реджеп Тайип Эрдоган был с 1994 по 1998 год.