Макрон заявил, что поднимет вопрос о ядерной сделке с Ираном на саммите ЕС

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поднимет вопрос о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе на неформальном саммите глав государств и правительств Евросоюза. Соответствующее заявление он сделал по прибытии на саммит.

"Мы, без сомнения, обсудим этот вопрос", - отметил он. По словам Макрона, Франция остается приверженной этой сделке.

Франция выступает за дополнение Совместного всеобъемлющего плана действий с учетом иранской ядерной программы. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии не неформальный саммит ЕС в румынском Сибиу.

"Эта сделка недостаточна, мы хотели бы дополнить ее с учетом иранской деятельности в ракетной сфере, его деятельности в регионе", - сказал он.

По словам Макрона, ЕС должен сделать все, чтобы Иран остался в сделке.