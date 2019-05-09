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Ситуация на Корейском полуострове

Министерство обороны Японии проводит экстренное заседание в связи с запуском снарядов КНДР

Вместе с тем премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что новый запуск не вызвал прямой угрозы японской национальной безопасности

ТОКИО, 9 мая. /ТАСС/. Японское оборонное ведомство проводит экстренное заседание в связи с новым запуском, который осуществила в четверг КНДР. Об этом сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что заседание возглавляет министр обороны страны Такэси Ивая.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, подчеркнул, что новый запуск КНДР не вызвал прямой угрозы японской национальной безопасности. "В данным момент мы не отмечаем какого-либо влияния на национальную безопасность нашей страны", - сказал он. Ранее в японском оборонном ведомстве отметили, что снаряды, запущенные в четверг КНДР, не достигали японских территориальных вод или японской исключительной экономической зоны в Японском море.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила в сторону Японского моря запуск реактивных снарядов, тип которых на данный момент не установлен. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто. Новый запуск Пхеньяна произошел всего через несколько дней после того, как КНДР провела испытания ракет малой дальности.

Теги
ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяАбэ, Синдзо
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