Могерини: ЕС полностью привержен сохранению иранской ядерной сделки

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /ТАСС/. Евросоюз полностью привержен сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по прибытии не неформальный саммит ЕС в Сибиу.

"Я надеюсь на нашу полную приверженность сохранению этого важного документа", - сказала она.

Могерини в очередной раз подчеркнула, что сделка СВПД играет ключевую роль для безопасности ЕС и всего мира. "Мы будем выполнять ее, пока Иран выполняет ее и пока МАГАТЭ подтверждает это в своих отчетах", - добавила она.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе касающиеся банковской сферы и торговли нефтью.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Сделка предполагает, в частности, перестройку реактора в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях и соблюдение лимитов обогащения урана (до уровня не более 3,67%).

В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

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