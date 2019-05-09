Лукашенко считает невозможным свергнуть в Белоруссии действующую власть

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности свержения законной власти в стране. Такое мнение он высказал в четверг журналистам во время торжеств по случаю Дня Победы.

"Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как это вчера началось и продолжается в Сирии, в Ливии и других государствах. Мы это прошли, но благодаря нашему единству мы спасли свою страну", - сказал Лукашенко. По его словам, даже если нынешнее поколение и власть "завтра уйдут на пенсию", то смогут оставить мирную страну. "Нам это уже не страшно [свержение власти], но об этом надо думать всегда", - добавил белорусский лидер.

По его словам, все те конфликты и острые для власти ситуации, которые переживают некоторые страны, в Белоруссии уже пережили. "Мы все это пережили: и гибридные, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство, - сказал Лукашенко. - Начиная от этой улицы, где переворачивали машины ГАИ, от площади Независимости, где оскверняли памятник первому руководителю нашего государства Ленину, до последней акции в 2010 году, когда нас попытались свергнуть, штурмуя Дом правительства".

Лукашенко отметил, что в Белоруссии нет больше никакой опасности, кроме негативных событий в экономике. "А экономика - это мы", - сказал он, призвав каждого работать, как следует: "Если будем смотреть на себя, прежде чем спрашивать с президента и правительства, если будем принципиально к этому подходить, думать об экономике, нам уже ничего не страшно будет". По его словам, в Белоруссии есть все условия, чтобы народ жил благополучно. "Надо быстрее разворачиваться, сегодня в наших руках наша судьба, как мы ею распорядимся, зависит только от нас", - заявил президент.