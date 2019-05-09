{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Канцлер Австрии призвал реформировать соглашение о Евросоюзе

Себастьян Курц также отметил, что Европейский союз поддерживает соглашение об иранском атоме

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /ТАСС/. Европейскому союзу нужны перемены и смена поколений в руководстве, которые приведут к разработке нового договора о ЕС. Об этом заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц перед неформальным саммитом ЕС.

"У нас нет причин довольствоваться статус-кво в Европейском союзе. Нужны перемены, я за это борюсь, и среди коллег, особенно молодых, есть понимание, что ЕС хоть и функционирует, но определенно недостаточно хорошо выстроен, - сказал Курц. - Я думаю, нам нужен новый договор ЕС, смена поколений".

Курц отметил, что Европейский союз поддерживает соглашение об иранском атоме, но из-за экономического давления США сложно работать с целью ее сохранения. "Это очень сложно. Мы как Евросоюз поддерживаем сделку с Ираном, но в США есть другой взгляд на вещи. Из-за экономической власти, которой обладают США, и работы под санкциями, даже если мы в ЕС выступаем за сделку, эта сделка менее ценна, чем вместе с США. Ничего более, чем очередного сигнала в поддержку сделки, невозможно", - сказал Курц в ответ на вопрос, что может ЕС сделать для сохранения ядерного соглашения.

Теги
АвстрияИранКурц, Себастьян
Глава полиции Киева не считает провокаторами радикалов, пытавшихся сорвать шествие 9 мая
Андрей Крищенко назвал националистов людьми, которые поддерживают украинское государство и украинский порядок
Читать полностью