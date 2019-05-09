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Самолет AWACS НАТО патрулирует воздушное пространство Румынии на время саммита ЕС

Лидеры Евросоюза собрались в Сибиу на встречу по инициативе председательствующей в Совете ЕС Румынии

СИБИУ, 9 мая. /ТАСС/. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО осуществляет патрулирование в воздушном пространстве Румынии, обеспечивая воздушную безопасность при проведении неформального саммита ЕС в городе Сибиу. Об этом сообщила в четверг в Twitter официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Самолет НАТО AWACS оказывает содействие в охране воздушного пространства Румынии. Это пример практического сотрудничества НАТО и ЕС", - написала она.

Лидеры ЕС собрались в Сибиу на неформальную встречу по инициативе председательствующей в Совете ЕС Румынии для обсуждения будущего Евросоюза. Изначально предполагалось, что это будет первый саммит после выхода Великобритании из ЕС, который должен был произойти 29 марта, и перед выборами в Европарламент нового созыва 23-26 мая. Впоследствии Великобритания получила отсрочку для выхода до конца октября, что лишило эту встречу символического смысла. При этом премьера Великобритании в Сибиу все равно не пригласили.

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