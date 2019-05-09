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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: США считают, что КНДР на прошлой неделе произвела пуск баллистических ракет

Как утверждает источник Kyodo в Пентагоне, речь может идти о баллистических ракетах малой дальности

ТОКИО, 9 мая. /ТАСС/. США считают, что 4 мая КНДР проводила запуск баллистических ракет. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

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По данным источника агентства в Пентагоне, КНДР могла запустить баллистические ракеты малой дальности. Отмечается, что американская сторона может воздержаться от официального заявления на этот счет, чтобы "не оказывать негативного влияния на американско-северокорейский диалог, продвигаемый президентом США Дональдом Трампом".

В субботу, 4 мая, Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море.

В воскресенье, 5 мая, агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью "оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием".

Теги
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяТрамп, Дональд
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