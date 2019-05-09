Конституционный суд Испании не принял иск против участия Пучдемона в выборах в ЕП

МАДРИД, 9 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании не принял к рассмотрению иск, представленный партией "Граждане" против того, чтобы бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон баллотировался на выборах в Европарламент (ЕП). Об этом говорится в распространенном в четверг постановлении КС.

Ранее суд Мадрида разрешил Пучдемону, а также экс-советникам регионального кабмина Тони Комину и Кларе Понсати выставить свои кандидатуры на выборах в ЕП. "Первая палата Конституционного суда единогласно не приняла к рассмотрению обжалование, представленное [партией] "Граждане", - говорится в постановлении КС.

Изначально Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании выступила против участия в волеизъявлении Пучдемона, Комина и Понсати. Решение ЦИК прозвучало после того, как Народная партия и "Граждане" обратились в орган с соответствующей просьбой в связи с тем, что все трое политиков бежали от испанского правосудия за рубеж.

Ранее Пучдемон подтверждал намерение участвовать в выборах в ЕП, которые в Испании пройдут 26 мая.

Экс-глава автономии бежал из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о выходе Каталонии из состава Испании и утверждения местным парламентом резолюции о провозглашении независимой республики.

Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая.