Саммит ЕС одобрил Декларацию Сибиу о будущем сообщества

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в четверг одобрили Декларацию Сибиу о стратегии сообщества на ближайшие пять лет. Об этом говорится в заявлении лидеров ЕС.

"Мы подтверждаем, что мы сильнее в этом все более нестабильном и сложном мире, когда едины. Мы признаем нашу ответственность как лидеров за то, чтобы сделать наш союз сильнее, а наше будущее светлее, признавая при этом европейскую перспективу других европейских государств. Поэтому сегодня мы единодушно одобрили Декларацию Сибиу из 10 обязательств", - отмечается в заявлении.

В документе указано, что Евросоюз будет "ответственным мировым лидером" в ближайшие пять лет. "Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, затрагивают нас всех. Мы будем продолжать работать с нашими партнерами в мире, чтобы поддерживать и развивать основанный на правилах международный порядок, максимально использовать новые торговые возможности и совместно решать глобальные проблемы, такие как сохранение окружающей среды и борьба с изменением климата", - отмечается в документе. Это обязательство является одним из 10, которые включены в Декларацию Сибиу.