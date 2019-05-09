МВД Эстонии утверждает, что Россия не вернула республике часть территории

ТАЛЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE, КНП) Март Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории.

"Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии, - цитирует портал Эстонского телевидения и радио ERR слова Хельме на пресс-конференции в четверг по итогам заседания правительства. - Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос".

Хельме, который замещает премьер-министра Юри Ратаса во время его отсутствия в стране, добавил, что Эстония готова ждать разрешения этого вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", - сказал он, не уточнив, о какой территории идет речь.

Позиция РФ

В посольстве РФ оперативный комментарий не предоставили. Как пояснил ТАСС российский дипломатический источник, территории, о которых, вероятно, говорит Хельме, включают Ивангород, а также часть Печорского района. По условиям Тартуского договора, заключенного между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии, но после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

Линия эстонско-российской границы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского мирного договора. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. В феврале 2014 года договор подписали главы МИД Эстонии и РФ, после чего он должен быть ратифицирован парламентами обеих стран. Представители КНП неоднократно выступали против ратификации договора в его нынешнем виде, утверждая, что граница должна проходить в соответствии с Тартуским договором.