В Одесской области открыли уголовное дело за демонстрацию красного флага 9 мая

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Полиция Одесской области завела дело в отношении жителя региона в связи с тем, что он приехал на торжества по случаю Дня Победы с красным флагом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба местной полиции.

"В одном из сел Измаильского района [Одесской области] мужчина приехал на торжества по случаю годовщины Победы с красным флагом с запрещенной украинским законодательством символикой и привязанной к велосипеду георгиевской лентой", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в связи с этим фактом открыто уголовное дело по статье о распространении коммунистической символики, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме этого, согласно сообщению полиции, в отношении "нарушителя" составлен административный протокол за использование запрещенной на Украине георгиевской ленточки.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Согласно ему, за изготовление, распространение и публичное использование коммунистической символики наступает уголовная ответственность. В июне 2017 года в стране вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент. За нарушение предусмотрен штраф до 2550 гривен ($96). За повторное нарушение закона в течение года власти могут оштрафовать до 5100 гривен ($192) или наложить административный арест на 15 суток. Это не относится к ветеранам войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.