На Украине задержали мужчину за попытку кинуть дымовую гранату в колонну людей в Николаеве

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Мужчина в центре Николаева (Украина) пытался бросить дымовую гранату в колонну людей, которые участвовали в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Об этом в четверг сообщила областная полиция.

"Сегодня, 9 мая, на пересечении улиц Соборной и Потемкинской [в Николаеве] полицейские заметили мужчину, который якобы пытался бросить неизвестный предмет в людей, которые шли колонной. Прибыв на место, эксперты идентифицировали, что предмет является армейской дымовой гранатой РДГ 2б", - говорится в сообщении пресс-службы полиции по Николаевской области в Facebook.

Нарушителем порядка оказался 32-летний украинец. В отношении него полицейские составили протокол об административном нарушении, квалифицировав его действия как "мелкое хулиганство".

Кроме этого, полиция Николаевской области в течение дня составила еще три административных протокола против граждан за ношение георгиевской ленточки, запрещенной в стране.

В июне 2017 года на Украине вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент. За их публичную демонстрацию предполагается штраф до 2550 гривен ($96). За повторное нарушение закона в течение года может быть наложен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на 15 суток. Это не относится к ветеранам войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.