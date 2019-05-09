Опрос: в Испании социалисты могут победить на выборах в Европарламент

МАДРИД, 9 мая. /ТАСС/. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) исполняющего обязанности премьер-министра страны Педро Санчеса одержала бы победу на выборах в Европарламент (ЕП) в стране, если бы голосование состоялось сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого опубликовал в четверг центр социологических исследований Испании.

По его данным, ИСРП может рассчитывать на 17-18 кресел в ЕП. Консервативная Народная партия может получить 11-12 мест, центристская партия "Граждане" - 8-9, левая коалиция "Объединившись, мы можем" - 8. Крайне правая партия "Вокс" может впервые пройти в ЕП с 4-5 креслами. Политическая сила бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" пока получает лишь одно место в Европарламенте.

Опрос проводился с 21 марта по 23 апреля. В нем приняло участие более 17,6 тыс. человек.

Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая.