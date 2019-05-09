В МИД Ирана заявили, что новые санкции США противоречат международным нормам

ТАСС, 9 мая. Власти Ирана считают, что введенные 8 мая США санкции в отношении иранского металлургического сектора противоречат международным нормам. Об этом, как сообщает в четверг агентство Reuters, заявил официальный представитель МИД Ирана Сейид Аббас Мусави.

"Данная мера, принятая США, противоречит американским международным обязательствам, она [была утверждена] против всех международных норм", - приводит агентство его слова. Мусави также отметил, что "Соединенные Штаты понесут ответственность за все нанесенные [Ирану] потери".

8 мая президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении секторов экономики Ирана, связанных с производством металлов. Ведущим дела с представителями металлургического сектора Ирана физическим и юридическим лицам будет предоставлено 90 дней на прекращение такого рода предпринимательской деятельности. По истечении этого срока они могут подпасть под рестрикции США. При этом, если сделки будут заключены уже после 8 мая, то, как подчеркивает Минфин, против их участников могут быть введены ограничения.