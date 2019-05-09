Истребители F-35 и F-16 приняли участие в воздушном параде в честь 71-й годовщины Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая. /ТАСС/. Истребители F-35, F-16 и F-15, военно-транспортные самолеты C-130 Hercules и Boeing 707, вертолеты и армейские учебные самолеты ВВС Израиля приняли участие в четверг в воздушном параде в честь Дня независимости и 71-й годовщины образования еврейского государства. Как отмечает государственное радио Kan, боевые машины пролетели над Израилем от Тверии на севере до Эйлата на юге.

В соответствии с традицией, торжества по случаю годовщины Израиля официально стартовали в среду вечером с церемонии зажжения 12 факелов на горе Герцля в Иерусалиме, которые символизируют "12 колен израилевых". Традиционно в День независимости принято устраивать многолюдные пикники в кругу семьи и друзей. Несколько миллионов израильтян выехали в четверг отмечать праздник на природу - к Средиземноморскому побережью и на Красное море, в леса под Иерусалимом и на севере страны, в пустыню Негев и на Мертвое море, а также к озеру Кинерет. В этот день в усиленном режиме работают службы безопасности и полиция.

Декларация независимости Израиля была подписана 14 мая 1948 года, что соответствовало в тот год пятому числу месяца ияр по еврейскому лунному календарю, считающему дни от заката до заката. В 2019 году празднование 71-й годовщины создания еврейского государства официально приходится на период с вечера среды, 8 мая, по вечер четверга, 9 мая. Дню независимости в Израиле предшествует День памяти павших в войнах и жертв терактов. Траур предваряет главный государственный праздник и служит тому, чтобы все жители страны осознали цену, заплаченную за обретение государственности.

Завершатся празднования годовщины государственности на заходе солнца в четверг торжественной церемонией вручения Государственной премии Израиля. В Израиле первые два десятилетия после образования государства в День независимости проводились военные парады. С начала 70-х годов прошлого века проводятся воздушные парады.

Данные о населении Израиля

Статистическое управление Израиля ко Дню независимости традиционно опубликовало данные о населении еврейского государства. Так, по данным организации, к маю 2019 года количество жителей еврейского государства превысило 9 млн и достигло 9,071 млн человек, увеличившись за 12 месяцев на 177 тыс., или 2%. 6,7 млн из них (74,2%) - евреи, 1,89 млн (20,9%) - арабы. Три четверти нынешнего населения Израиля родились на территории еврейского государства.